В Московском зоопарке обновили комнаты матери и ребенка

На территории Московского зоопарка обновили две комнаты матери и ребенка. Их оснастили пандусом для колясок, поручнями и автоматической дверью. Среди нововведений — датчик, который показывает, свободна ли комната. Если внутри кто-то есть, то cо стороны улицы загораются красные вертикальные полосы.

© mos.ru

«Московский зоопарк — современный просветительский центр. Значительную часть наших посетителей составляют, конечно, семьи с детьми, в том числе и с малышами. Теперь мамам и папам не нужно переживать о том, где покормить или переодеть малышей. Обновленные комнаты матери и ребенка значительно повысят уровень комфорта наших самых маленьких гостей и их родителей», — отметила Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Каждая из комнат оснащена манежем, двумя пеленальными столиками, удобным креслом для кормления, кулером с водой, микроволновой печью и туалетом. Эти удобства созданы, чтобы сделать посещение зоопарка с детьми максимально комфортным.

На старой территории комната матери и ребенка расположена неподалеку от главного входа, со стороны Большого Пресненского пруда. Вторая — на новой территории, рядом с павильоном «Приматы».

Обновление способствует реализации целей и задач нацпроекта «Семья».

Московский зоопарк — один из старейших в Европе. С 1864 года здесь содержат и разводят редких и исчезающих животных, занимаются их реабилитацией. Часть работы по сохранению таких видов ведется совместно с другими российскими и зарубежными зоопарками.