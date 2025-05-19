Около 285 тыс. человек посетили выставку «Встреча на Эльбе» в Музее Победы

Временная экспозиция «Встреча на Эльбе», работавшая в Музее Победы с 23 апреля по 18 мая, привлекла около 285 тыс. посетителей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе учреждения.

«Выставку «Встреча на Эльбе» в Музее Победы посетили около 285 тыс. человек. Временная экспозиция открылась 23 апреля и работала до 18 мая. Проект был приурочен к 80-летию исторической встречи союзников по антигитлеровской коалиции – советской и американской армий», – говорится в сообщении.

Как уточняется, экспозиция была подготовлена в рамках цикла «Война: день за днем» и включала более 50 подлинных предметов из фондов музея. Посетители увидели военную форму, награды, документы, рисунки, а также взаимные подарки и сувениры советских и американских офицеров.

«Среди уникальных предметов выставки – фотографии, документы и личные вещи командующего 1-м Украинским фронтом Маршала Советского Союза Ивана Конева, книга на английском языке «Наш союзник – Красная Армия», изданная в Вашингтоне министерством обороны США, подлинная карта «Твоя война», подаренная американским офицером гвардии старшине Александру Цыганкову, которая отражает путь союзников в Европе навстречу друг другу с 6 июня 1944 по 5 апреля 1945 года», – добавили в пресс-службе.

В музее подчеркнули, что отдельное внимание в экспозиции было уделено хронике событий конца апреля 1945 года в районе немецкого города Торгау. Посетителям представили архивные фотографии встреч командиров союзников, включая известный снимок рукопожатия Робертсона и Сильвашко, ставший символом сотрудничества в борьбе против фашизма.