Корпус на 329 квартир ввели в эксплуатацию в составе ЖК в Хорошевском районе

В Хорошевском районе сдан в эксплуатацию 36-этажный корпус на 329 квартир в составе жилого квартала. Об этом сообщила пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

«Общая площадь корпуса составляет 63,5 тыс. кв. м, он рассчитан на 329 квартир. На подземном уровне здания расположен трехуровневый паркинг, а на первом этаже – сквозная входная группа с почтовой комнатой, колясочной, зоной для мытья лап домашних питомцев и помещением для хранения интернет-заказов», – приводятся в материале слова руководителя комитета Антона Слободчикова.

Как уточняется, объекту присвоен почтовый адрес: Ленинградский проспект, д. 37/2.

В доме доступны квартиры различных планировок, включая варианты с панорамными окнами, мастер-спальнями, балконами и террасами. Жилая площадь объекта составляет 33,4 тыс. кв. м.

Объект построен по монолитно-кирпичной технологии. Фасады облицованы алюминиевыми композитными панелями, натуральным камнем и светопрозрачными конструкциями. При этом был применен структурный метод внешней отделки, скрывающий крепежные элементы.

«За время строительства корпуса организовано восемь выездных проверок, в ходе которых инспекторы оценивали качество работ и используемых материалов. В них участвовали специалисты подведомственного центра экспертиз для проведения инструментальных исследований», – добавил Слободчиков.

В состав жилого квартала входит девять башен переменной этажности, соединенных на нижнем уровне малоэтажными секциями. Пять из них уже введены в эксплуатацию и заселены. В рамках проекта создано более 5,5 га парково-рекреационной зоны, из которых 3 га отведено под закрытый внутренний двор. Здесь установлены фонтан, детские площадки и спортивные тренажеры, организованы аллеи для прогулок и высажены крупномерные деревья.

На первых этажах сданных корпусов размещены фитнес-центр с 25-метровым бассейном и спа-зоной, автосервис, кафе, рестораны, цветочный магазин, аптека, салон красоты, супермаркет и объекты бытового обслуживания.