Более 67 тысяч человек приняли участие в Московском велофестивале

Свыше 67 тысяч человек приняли участие в Весеннем велофестивале в Москве. Это новый рекорд фестиваля, сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

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"Благодарим коллег из Госавтоинспекции, МЧС, ЖКХ, Росгвардии и полиции за помощь в организации Весеннего велофестиваля. Спасибо всем участникам, ждем вас снова на наших велозаездах", – сказал Ликсутов.

Всего участники заезда смогли проехать маршрут длиной свыше 15 километров, в ходе которого пересекли 10 районов Москвы, 17 улиц и бульваров, 4 моста и 15 площадей. Те, кто не смог приехать лично, смогли принять участие в виртуальном заезде. Такой формат велофестиваля применялся впервые.

"Велосипедисты проехали по оцифрованной копии Садового кольца", – говорится в публикации департамента.

В целом Садовое кольцо объединило свыше 90 тысяч участников сразу трех масштабных мероприятий. Кроме Весеннего велофестиваля, это велогонка "Садовое кольцо" и историческая легкоатлетическая эстафета и забег на 15 километров.

Эстафета и забег, сообщалось ранее, объединили около 10 тысяч участников из 18 стран мира, а также тысячи зрителей. В этом году маршрут впервые с 2012 года прошел по полной окружности кольца. Также по историческому маршруту пробежали свыше тысячи ветеранов боевых действий и героев страны.