Велогонка «Садовое кольцо» в Москве собрала больше трех тысяч участников

Любители и профессионалы проехали от одного до семи кругов по перекрытому от автомобилей Садовому кольцу.

Длина дистанции зависела от категории, в которой участвовал спортсмен. Самые опытные проехали 109 километров. Новички и те, кто хотел попробовать свои силы в соревновании, могли выбрать маршрут протяжённостью от одного круга — 15,6 километра.