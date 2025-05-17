Велогонка «Садовое кольцо» в Москве собрала больше трех тысяч участников

Велогонка «Садовое кольцо» в Москве собрала больше трёх тысяч участников
Любители и профессионалы проехали от одного до семи кругов по перекрытому от автомобилей Садовому кольцу.
Длина дистанции зависела от категории, в которой участвовал спортсмен. Самые опытные проехали 109 километров. Новички и те, кто хотел попробовать свои силы в соревновании, могли выбрать маршрут протяжённостью от одного круга — 15,6 километра.
«Все участники заездов получили памятные медали, а победители в своих кластерах и возрастных категориях — призы, всего — более ста наград. Для тех, кто не смог принять участие в гонке, и болельщиков велась прямая видеотрансляция с профессиональным комментарием», — сообщили в пресс-службе Московского велофестиваля.