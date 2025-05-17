Зоофестиваль "Лапки" пройдет в парке "Ходынское поле" 24 и 25 мая

В парке "Ходынское поле" 24 и 25 мая состоится фестиваль "Лапки", посвященный заботе о домашних животных, передает портал мэра и правительства столицы.

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Часть мероприятий пройдет в городских проектах, включая "Город неравнодушных", "Мосволонтер" и "Молодежь Москвы".

"Фестиваль "Лапки" – мероприятие, которое объединит неравнодушных москвичей и их питомцев", – рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова.

По ее словам, те, у кого еще нет домашнего питомца, смогут познакомиться с животными из приютов и, если возникнет взаимная симпатия, забрать одного из них домой.

Участников фестиваля ждет насыщенная программа, включающая в себя лекции, дискуссии, встречи с блогерами, выступления артистов и многое другое. Кроме того, для посетителей будут работать тематические развлекательные зоны и специальные площадки, посвящённые городским проектам.

Например, на площадке "Города неравнодушных" можно будет увидеть подопечных благотворительных фондов "Будь другом", "Помощь бездомным беспородным животным", "Собаки, которые любят", "Котодетки" и столичного приюта "Зоорассвет".

Так, на выставке-пристройстве можно будет встретить 11-летнюю собаку Лизу. Она очень активная и жизнерадостная, станет прекрасным компаньоном для долгих прогулок.

Дом также ищет двухлетний пес Игги – яркий, умный и дружелюбный. В свою очередь, кошка с конюшни Нимфадора застенчивая и ласковая, предпочитает спокойную атмосферу.

На фестивале можно познакомиться с каждым из этих животных, а при возникновении взаимной симпатии забрать домой. Для этого понадобится паспорт, так как большинство кошек и собак из приютов передаются новым хозяевам по договору ответственного владения.

В рамках мероприятия состоится открытие фотовыставки. Некоторые из представленных на ней животных уже обрели свой дом, другие все еще ищут хозяина, но всех их объединяет помощь пользователей благотворительного сервиса на mos.ru.

Среди них – пес Оскар с опухолью в печени. Благодаря фонду он прошел операцию и лечение. Героями выставки также стали коты Москва, Сидней и Дмитров. Они тоже получили помощь благодаря поддержке неравнодушных людей.

Чтобы сделать пожертвование на портале mos.ru нужно выбрать программу в категории "Помощь животным" или нажать "Помочь всем", и тогда сумма будет распределена между всеми, кто нуждается в поддержке.

Еще на фестивале москвичам расскажут, как стать зооволонтером. Это одно из самых популярных направлений добровольчества в городе.

Вместе с тем "Мосволонтер" организовал мастер-классы и добрые активности, а также фотозону с брендированными фотографиями. Участники своими руками создадут будки для собак и передадут их в столичные приюты. Также гости смогут попробовать свои силы в создании поводков и пледов для бездомных животных.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет интерактивный квиз и игра "Волонтеры в городе", которые позволят участникам узнать больше о направлениях волонтерской деятельности. На площадке "Мосволонтера" можно будет передать корм и товары для бездомных животных, а за участие получить сувениры.

В то же время множество интересных мероприятий для гостей подготовил и проект "Молодежь Москвы". Фестиваль начнется с энергичной зарядки, которую проведет символ проекта – ежик Молодежик.

На главной сцене выступят молодые музыканты с песнями о животных. Студенты проведут мастер-классы по созданию мягких игрушек, одеял и удочек для кошек, а также расскажут о базовых принципах дрессировки. В фотозоне "Мечтай мурштабно вместе с "Молодежью Москвы" можно будет сделать веселые снимки с питомцем.

В скором времени в Москве создадут кинологические парки площадью более одного гектара. Строительство станет частью стратегии развития комфортной городской среды для питомцев.

По новому стандарту уже работают 79 площадок, 20 из них открылись в 2024 году. Например, первый парк появился на улице Кольская, а второй – на улице Тимуровской в Царицыне. В прошлом году на площадках прошло более 200 мероприятий, в которых участвовали 26 тысяч человек.