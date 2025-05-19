Программа реновации: на Люблинской улице построили жилой комплекс

Фасады здания облицевали пиленым кирпичом, а входы оформили витражами.

На месте расселенной пятиэтажки на Люблинской улице (дом 113, корпус 1) возвели жилой комплекс по программе реновации. Его общая площадь составила почти 29 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

«Трехсекционный жилой комплекс переменной этажности рассчитан на 252 квартиры общей площадью свыше 14 тысяч квадратных метров. Три из них адаптированы для маломобильных жильцов. В этих квартирах увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а в санузлах предусмотрены специальные поручни. Первый этаж нежилой — здесь могут открыться объекты социально-бытового назначения. Рядом находятся образовательные и медицинские учреждения, станция Люблино второго Московского центрального диаметра, а также Люблинский парк и скверы», — рассказал Владислав Овчинский.

Фасады здания облицевали пиленым кирпичом и смонтировали на них корзины под внешние блоки кондиционеров. Входы оформили витражами.

Подъезды имеют выходы на обе стороны здания. В них смонтировали лифты, оборудовали комнаты для консьержей, а также помещения для хранения колясок и велосипедов. Двор новостройки благоустроили с учетом принципов безбарьерной среды. На придомовой территории высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники, смонтировали наружное освещение, оборудовали детскую и спортивную площадки.

«За время строительства дома на земельном участке площадью почти 0,8 гектара инспекторы Комитета государственного строительного надзора города Москвы провели 10 контрольно-надзорных мероприятий. Специалисты оценивали качество строительных работ, отделки, монтажа инженерных систем и благоустройства прилегающей территории. По результатам итоговой проверки было оформлено заключение о соответствии объекта утвержденной проектной документации», — отметил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Антон Слободчиков.

Ранее Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в районе Покровское-Стрешнево.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».