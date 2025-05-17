В Москве выпустили карты «Тройка» к 20-летию победы ЦСКА в Кубке UEFA

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Две тематические карты «Тройка», которые посвятили 20-летию победы ПФК ЦСКА в кубке УЕФА, выпустили в Москве. Об этом в субботу, 17 мая, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Дизайн выполнили в цветах футбольного клуба. На одной карте изобразили вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, держащего флаг, а на другой — всю команду с заветным трофеем.

— В этом году ЦСКА отмечает 20-летие победы в Кубке УЕФА. Мы рады представить тематическую «Тройку» в честь этого события, которое объединяет всех болельщиков столичного клуба. Пусть новая карта станет напоминанием фанатам об успехах любимой команды, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Купить карты можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная», а также в интернет-магазине метро и на маркетплейсах, говорится в публикации в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В честь 90-летия Московского метрополитена в продажу поступили тематические транспортные карты и сувениры. В продаже появились карты «Тройка» с изображением интерьеров станций «Комсомольская», «Киевская», «Курская», «Воронцовская», билеты «Единый» с логотипом юбилея, сувениры, а также держатели для карт, вечный календарь, светильник, жетоны, открытки, брендированные ручки.