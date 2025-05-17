Москвичам напомнили о методах защиты от клещей

О методах защиты от клещей напомнила «Мосленте» руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании «Медскан» Ольга Малиновская.

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«Самые распространенные инфекции, которые могут переносить клещи — клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). Однако ими перечень не ограничивается: есть и другие, которые также могут представлять угрозу для здоровья и жизни. Это, например, клещевой риккетсиоз, анаплазмоз, эрлихиоз», — сказала специалист и отметила, что, например, самая надежная мера защиты от энцефалита — вакцинация.

Чтобы снизить риск укуса клещом, на прогулки на природе важно надевать одежду с длинными штанинами и рукавами, отдавая предпочтение светлым цветам, поскольку на них легче заметить насекомое. Кроме того, следует носить высокую обувь и использовать репелленты, а по возвращении домой тщательно себя осматривать.

Клеща, который уже присосался к коже, надо аккуратно удалить, используя для этого нитку, пинцет или специальное устройство. Пользоваться вазелином, маслом, лаком для ногтей не надо — они могут затруднить процесс извлечения, предупредила Малиновская.

После удаления клеща лучше продезинфицировать место укуса и обратиться к инфекционисту.

Ранее сообщалось, что половина россиян готова застраховаться от укусов клещей.