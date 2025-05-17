МЖД перевезла рекордные 2 млн 710 тыс. 500 человек за сутки 16 мая

Московская железная дорога (МЖД) установила рекорд перевозкам пассажиров за сутки, сообщила пресс-служба перевозчика.

«16 мая Московская железная дорога перевезла 2 млн 710 тыс. 500 человек. Это рекордный суточный показатель на МЖД», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пригородными поездами было перевезено 2 млн 622 тыс. 800 пассажиров, а поездами дальнего следования – 87 тыс. 700 пассажиров.

Предыдущий рекорд – 2 млн 680 тыс. 900 пассажиров – был установлен 27 апреля 2025 года.