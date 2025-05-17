В Москве открыли акцию "Ночь в музее"

Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин открыл общегородскую акцию "Ночь в музее" в Музее космонавтики, передает корреспондент ТАСС.

"Хочу всех поприветствовать на открытии 19-й уже по счету акции "Ночь в музее", это стало традиционным мероприятием, очень популярным <...>. Мы видим, как сегодня популярность приобретают все музейные, выставочные пространства, вообще учреждения культуры. Хотел бы поблагодарить всех здесь присутствующих, здесь представители совершенно разных сфер <...> - и телеведущие, и актеры, и музыканты, и космонавты, Герои России, Герои СССР. Этим мы хотим сказать, что сегодня пора, когда к музеям относились как к некому помещению, где сохраняются определенные ценности, прошла, теперь музеи экспериментируют с новыми форматами и другими видами искусств - от театра до музыкальных концертов, где-то будут даже показы мод", - сказал Фурсин.

Для гостей акции в этом году 170 площадок проведут свыше 600 бесплатных мероприятий - экскурсий, лекций, мастер-классов, кинопоказов, квестов и других. Одной из центральных площадок стал Музей космонавтики, который подготовил вечернюю программу, где музыка будет сопровождать гостей на всех мероприятиях: модном показе, классическом фортепианном концерте, спектакле, тематических лекциях, космическом "квартирнике" в Доме-музее С. П. Королева и в экспозиции. Кроме того, состоится встреча с Героем РФ, летчиком-космонавтом Антоном Шкаплеровым.