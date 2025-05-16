Станции «Кропоткинская» и «Арбатская» украсили к 90-летию Московского метро

К 90-летию Московского метрополитена власти города тематически украсили вестибюли двух станций. «Кропоткинскую» украсили 32 шарами и цифрой 90 в честь юбилея, а «Арбатскую» превратили в праздничный торт со свечами и цифрой 90. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

© Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

— Московский метрополитен отмечает свой юбилей. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы украшаем инфраструктуру метро и подготовили множество мероприятий для пассажиров. Сейчас можно увидеть уникальное праздничное оформление двух станций. Для их украшения понадобилось более 50 элементов декора, — рассказал руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов, его цитирует Telegram-канал ведомства.

15 мая Сергей Собянин поздравил сотрудников и ветеранов Московского метрополитена с 90-летием подземки. Он подчеркнул, что метро является не только быстрым, надежным и комфортным транспортом, но и бесценным памятником архитектуры, а также гордостью многих поколений москвичей.

В тот же день Максим Ликсутов сообщил, что в честь юбилея метрополитена в продажу поступили тематические транспортные карты и сувениры — карты «Тройка» с изображением интерьеров станций «Комсомольская», «Киевская», «Курская» и «Воронцовская», билеты «Единый» с логотипом юбилея, сувениры, а также держатели для карт, вечный календарь, светильник, жетоны, открытки, брендированные ручки.