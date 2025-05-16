Москву признали самым встревоженным регионом России

Москва в шестой раз подряд возглавила список самых встревоженных регионов России. Об этом со ссылкой на «Национальный индекс тревожностей. КРОС», сообщает «Газета.Ru».

Отмечается, что рейтинг составлен по итогам первого квартала 2025 года. Эксперты учитывали 10 основных тревожностей россиян, в восьми из которых на первом месте оказались жители столицы.

Самой тревожной для них темой стали «Финансовые и телефонные мошенники». Также москвичей больше остального волнуют преследование инфоцыган, атаки дронов, смерть Паши Техника, недоступность ипотеки, нападение клещей, цифровой рубль и завоз в РФ опасных болезней.

По данным исследователей, тема мошенников стала самой тревожной для жителей 85 регионов России. В ТОП-3 также вошли разлив мазута в Чёрном море и атаки беспилотников. При этом у аграрных регионов в лидерах по тревожности также тема неурожая. Ранее сервис Superjob.ru выяснил, что количество работников, которым начальство испортило настроение, увеличилось на 3% за последний год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».