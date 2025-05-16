В Москве прозвенели последние звонки для выпускников 9 и 11 классов

В этом году последний звонок в Москве прозвучал одновременно для 186 тысяч выпускников. Из них 71 тысяча одиннадцатиклассников и более 115 тысяч девятиклассников. Как это было в школе "Покровский квартал", расскажем в этом материале.

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Последний звонок символизирует не только окончание учебы, но и начало экзаменационного периода. А по словам директора школы "Покровский квартал" Кристины Кухлевской, это еще и символ взросления, итог большой совместной работы - учеников, учителей, родителей.

"Каждый год мы провожаем ребят с волнением и гордостью. Это всегда слезы - и радости, и легкой грусти, - рассказывает "РГ" Кристина Кухлевская. - Мы помним их первоклассниками - с огромными рюкзаками, первыми сомнениями и большими надеждами. И сегодня перед нами - самостоятельные, целеустремленные, умные ребята. И, что особенно важно, - они умеют мечтать. А это значит, что впереди у них - большое будущее".

Она пожелала выпускникам не бояться делать выбор, ошибаться и искать свое. Ведь все, что они приобрели в школе - знания, опыт, поддержку учителей - станет прочным фундаментом во взрослой жизни. После торжественной части выпускники школы прошли по символическому "живому коридору", а младшие школьники желали им удачи на новом жизненном этапе и подарили цветы. Трогательные минуты заставили многих взять платки в руки, чтобы смахнуть слезы.

А в полдень начался концерт, организованный учителями и школьниками. На сцене сменяли друг друга яркие танцевальные и творческие номера от выпускников, теплые слова благодарности и, конечно, вальс - символ прощания со школьной жизнью. Как говорили многие выпускники, впереди для них самая сложная пора - экзамены.

Однако школа сделала все возможное, чтобы ребята были готовы и успешно справились с экзаменационными работами. Одиннадцатиклассникам в этом помогали практикумы. Напомню, что они начались во всех школах для учеников 11 классов во второй половине учебного года. Это новый подход подготовки к экзаменам. Занятия проходили ежедневно и составляли не менее 40% учебного времени.

Многие из ребят уже определились, куда будут поступать. Аналогичная уверенность есть и у многих девятиклассников. Ведь для них не первый год работает программа комплексной профориентации, знакомящая с актуальными специальностями, помогающая определить свои интересы и выбрать дальнейший образовательный и карьерный трек.

Например, за учебный год в центре "Профессии будущего" около 70 тысяч девятиклассников разных школ прошли профтестирование, получили рекомендации профориентологов и карьерных наставников, познакомились с представителями московских колледжей и работодателей.

Отмечу, что Москва создает все возможности для того, чтобы школьники получали качественное образование, раскрывали свои таланты и могли легко определиться с будущей профессией.

Кстати, первый экзамен ЕГЭ запланирован на 23 мая. Ребята будут сдавать географию, литературу и химию.