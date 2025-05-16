Фестиваль Telling Stories Fest состоится в Москве

В Москве в Цифровом деловом пространстве в субботу, 24 мая, состоится Telling Stories Fest — масштабный фестиваль, предназначенный для открытого диалога между представителями новых медиа, цифровой индустрии, кинематографа, маркетинга и коммуникаций, искусства, дизайна и моды. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

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На фестивале встретятся представители индустрий, которые формируют культурную повестку, предлагают новые подходы, запускают диалог и делятся актуальными практиками.

В ходе фестиваля более 50 спикеров, среди которых Илья Учитель, Денис Власенко, Андрей Чернихов, Владимир Лифанов и Александр Акопов, обсудят сторителлинг как язык, инструмент и форму в медиа, дизайне, архитектуре, моде и городском пространстве.

В ходе Telling Stories Fest состоятся встречи с лидерами индустрии, экспертные сессии, дискуссии, мастер-классы и выставка студенческих работ.

В текущем году VK Fest представит электронную сцену от «Радио Рекорд» в двух городах: впервые в Москве и традиционно в Санкт-Петербурге. На сценах выступят известные диджеи, включая Swanky Tunes, DJ Groove, Lady Waks, Filatov & Karas и других.