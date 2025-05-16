Москва сохраняет лидерство по развитию социальной сферы

Проективная социальная политика Москвы приносит ощутимые результаты. Об этом говорится в докладе АПЭК, который в своем Telegram-канале опубликовал политолог Дмитрий Орлов.

«Социальные программы, реализуемые командой Сергея Собянина в Москве, традиционно отличает детальная проработка, применение новейших технологий и практик при их реализации, а также внимание к аспектам реализации таких инициатив на уровне каждого из округов и районов. Ожидаемо, что московские практики в социальной сфере неоднократно получали высокую оценку на федеральном уровне. <...> Ярко выраженный социальный характер традиционно сохраняет бюджет Москвы. Например, на 2025 год финансовое обеспечение социальной сферы в Москве было запланировано на уровне более 689 млрд руб. – около половины объема городских бюджетных расходов. На региональные выплаты для семей с детьми будет направлено около 92,8 млрд руб., а горожанам старших возрастов 202,4 млрд руб., в том числе на доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам 177,7 млрд руб. В городе эти надбавки получают около 2 млн пенсионеров», – говорится в докладе.

Подчеркивается, что соцполитика Москвы долгосрочного характера реализуется по нескольким направлениям.

Так, одно из них – модернизация социальной инфраструктуры города, которая включает строительство новых и реконструкцию имеющихся зданий социальных учреждений, а также внедрение инновационных подходов к работе таких организаций. К примеру, в сфере здравоохранения с 2011 года за счет городского бюджета было построено 67 объектов, а в программу модернизации медицинских учреждений первичного звена было включено 340 зданий. По состоянию на март 2025 года в 289 из них уже были проведены необходимые работы. В сфере образования за тот же период за счет средств региона было возведено 297 объектов. Также до 2032 года в городе планируется обновить около 700 школьных зданий.

«При этом в обоих случаях городские власти осуществили не просто расширение необходимой инфраструктуры, но и поиск оптимальных архитектурных решений, позволяющих сделать пребывание москвичей в таких учреждениях максимально комфортным <...>. А при строительстве, например, зданий школ и дошкольных учреждений внимание было уделено их удобному расположению на территории соответствующих микрорайонов», – подчеркивается в докладе.

При этом особое внимание уделяется технологическому оснащению социальных объектов, что создает возможности для получения заказов на изготовление необходимой техники для отечественных, в том числе московских предприятий. Так, 51 школа после модернизации по городской программе «Моя школа» получит около 3 тыс. единиц современного оборудования. А в учреждения первичного звена, модернизированные в соответствии с новым московским стандартом поликлиник, только в 2024 году было поставлено более 24,8 тыс. единиц медоборудования.

Модернизация соцсферы Москвы также предполагает внедрение новых стандартов работы таких учреждений. По новому московскому стандарту поликлиник наиболее востребованные медицинские специалисты должны вести прием максимально близко к месту жительства пациентов. Так, в каждом из филиалов поликлиник должны вести прием врачи восьми наиболее востребованных специальностей, а в каждом из головных подразделений – медработники по пяти узким специальностям.

В свою очередь, новый стандарт экстренной медпомощи, который Москва внедрила первой из российских регионов, предполагает как строительство новых флагманских центров для таких целей, так и переход на новый уровень работы медицинских специалистов. Благодаря новому стандарту медработники получили возможность оказывать помощь пациентам в 1,5 раза быстрее – с момента поступления пациента в такой центр до первичного осмотра по стандарту должно проходить не более 20 минут.

В докладе напоминается, что в сфере школьного образования произошло внедрение цифровых сервисов. Отмечается позитивный опыт применения цифровой экосистемы «Московская электронная школа» (МЭШ), обеспечивающей нужды учащихся, их родителей и педагогов. Помимо этого, в рамках МЭШ развивается сервис по математике «Цифровой учитель» на базе искусственного интеллекта, что позволяет системе школьного образования Москвы соответствовать новейшим иностранным трендам, одновременно стимулируя создание новых программных продуктов ИТ-специалистами, работающими в городе.

Согласно докладу, реализация задач в соцсфере в Москве сопряжена с осуществлением необходимых производственных проектов. Например, в городе активно развивается собственное фармацевтическое производство. Это позволяет формировать дополнительный контур безопасности Москвы, оперативно реагировать на осложнение эпидемиологической обстановки, а также на санкционное давление.

«Уникален реализуемый в регионе с 2018 года проект «Московское долголетие». В различных мероприятиях под его эгидой приняли участие около 620 тыс. москвичей старшего возраста, которые получили возможность пройти занятия по 40 направлениям, связанным с получением новых знаний, образованием или творчеством. В городе в рамках этой программы работает 141 профильный центр, на базе которых создано более 6,5 тыс. клубов и 15 тыс. групп по интересам – от занятий спортом до повышения финансовой грамотности, что имеет специальное социальное значение в условиях, когда жертвами мошенников оказываются именно пенсионеры», – сообщается в тексте.

При этом подчеркивается, что в рамках реализации этой инициативы задействованы специалисты как социальной, так и медицинской сферы.

«Проактивная комплексная социальная политика, реализуемая в Москве, приносит ощутимые результаты. Показательно, например, что за период 2010–2024 годов ожидаемая продолжительность жизни в городе выросла почти на пять лет, выйдя на уровень 79,5 года. Эти показатели Владимир Путин назвал на недавней встрече с Сергеем Собяниным «результатом 2024 года». В Москве отмечается также существенное снижение смертности, что можно связать с введением новых стандартов в системе здравоохранения, созданием комфортной среды для пожилых горожан, последовательной политикой успешной реализации системных мер по борьбе с целым рядом заболеваний. Так, смертность от болезней системы кровообращения в городе снизилась за этот период на 31%, а 65% онкозаболеваний у пациентов теперь выявляется на ранних стадиях», – уточняется в докладе.

В тексте подчеркивается, что политика команды мэра столицы Сергея Собянина позволяет формировать в городе новую социальную реальность, предполагающую не просто увеличение продолжительности жизни, но более комфортное и активное долголетие для значительной части горожан.