Москва является одним из лидеров по масштабам поддержки участников СВО

Москва стала одним из лидеров по объемам поддержки участников специальной военной операции (СВО). С октября 2022 года по март 2025 года бойцы и члены их семей получили в столице более 239 тысяч различных услуг.

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Об этом говорится в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Документ своем Telegram-канале опубликовал политолог Дмитрий Орлов.

Согласно докладу, бойцам СВО оказывают поддержку в различных сферах — от медицинской реабилитации и психотерапевтического сопровождения до адаптации домов и квартир, где проживают получившие ранения участники спецоперации.

В столице созданы условия для оказания высокотехнологичной медицинской помощи бойцам СВО. Так, на базе Московского медицинского клинического центра "Вороновское" создана система замкнутого цикла для работы с участниками СВО, включающая в себя комплексное лечение, протезно-ортопедическую помощь, медицинское реабилитацию, а также психологическое сопровождение и социальную адаптацию.

Семьи участников СВО получают ежемесячные пособия на ребенка без учета имущественного положения, они освобождены от оплаты услуг дошкольных учреждений, секций, кружков, продленки, питания в школах и колледжах, а также от оплаты по соответствующим договорам при получении среднего профессионального или высшего образования, пишет АГН "Москва".

"Московская стратегия поддержки участников СВО и членов их семей становится как дополнительным фактором социальной стабильности, так и значимым фактором развития городской экономики, создавая условия для скорейшей медицинской и психологической реабилитации", – отмечается в докладе.