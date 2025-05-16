В Москве парки и скверы обработали от клещей

Столичные озелененные зоны, в частности парки и скверы, обработали от клещей, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

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Надзорное ведомство обратило внимание, что специалисты проводят еженедельный мониторинг городских территорий на наличие клещей. Вместе с тем они изучают качество акарицидных обработок, которые были проведены ранее.

"При выявлении на территориях клещей балансодержателям выдаются предписания на проведение дополнительной акарицидной обработки", – говорится в сообщении.

Горожанам, гуляющим по лесопарковым зонам, посоветовали придерживаться специальных пешеходных маршрутов. Кроме того, необходимо проводить обработку репеллентами открытых участков тела, одежды и домашних животных.

В течение 20-й недели текущего года в медицинские учреждения Москвы поступали пациенты, которые пострадали от укусов клещей в основном во время пребывания за пределами города, в том числе в Московской области и других регионах, отметил Роспотребнадзор.

"Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передаваемых с укусами клещей, находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве", – добавила пресс-служба.

Чтобы не пострадать от укусов, департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы посоветовал выбирать одежду с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами, заправлять штаны в высокую и закрытую обувь, надевать головной убор и обрабатывать одежду репеллентами.

В ведомстве напомнили, что эти членистоногие могут быть переносчиками опасных заболеваний, таких как боррелиоз, клещевой энцефалит и других инфекций. Клещи активны утром и вечером, предпочитают затененные влажные места с густой растительностью.