Выставка ретровагонов московского метро пройдет на станции «Партизанская»

Выставка ретровагонов столичного метро пройдет на станции «Партизанская» 17 и 18 мая. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«17 и 18 мая на станции «Партизанская» пройдет выставка легендарных ретровагонов, которые когда-то ходили в тоннелях столичного метро. С 8:00 до 20:00 мы открыли доступ в вагоны для всех желающих. Это поможет в полной мере проникнуться атмосферой метро прошлого века», – говорится в сообщении.

Отмечается, что посетители смогут увидеть вагон типа «Д» 1950-х годов, электровоз ВЭКА, вагон УМ5, который работал как путеизмеритель, а также вагон типа «Е» конца 1960-х годов.