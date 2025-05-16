В Музее Победы пройдет презентация книги об участниках СВО

18 мая в Музее Победы пройдет презентация книги «Сердце добровольца». Книга была написана участником СВО, ветераном боевых действий, сосудистым кардиохирургом Сергеем Гудожниковым (позывной «Рузай»).

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В мероприятии примут участие более 50 человек.

— В книге описаны реальные истории людей, которых автор встретил в зоне спецоперации, с которыми воевал бок о бок. Лишившись правой руки в боях за Клещеевку в ДНР, Сергей Гудожников написал ее левой рукой во время реабилитации», – рассказали в Музее Победы.

Книга рассказывает историю кардиохирурга, который в трудное время встал на защиту своей Родины и спас бесценные человеческие жизни в зоне специальной военной операции. Автор описывает ежедневные подвиги защитников Отечества, которые, превозмогая страх, недуг, физические лишения, сквозь пули и разрывы снарядов, выполняют свой долг перед Родиной, защищая мирное население.

Во время встречи участники смогут пообщаться с автором и задать ему вопросы. Посетители Музея Победы смогут присоединиться к мероприятию бесплатно.