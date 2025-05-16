Назван срок начала купального сезона в Москве

Купальный сезон в Москве начнется не раньше середины или конца июня. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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Синоптик объяснил, что купальный сезон будет сложно открыть с начала лета, так как вода к тому моменту еще будет холодная. Прогреются городские водоемы не раньше второй декады июня или ближе к середине месяца, заявил он.

Тишковец также уточнил, что температура воздуха в столице в июне будет немного выше нормы.

"Ожидается недобор осадков в 10–30%, что указывает на вероятность большего, чем положено, количества солнечных дней, и эпизодического всплеска тепла до плюс 25 – плюс 30 градусов", – заключил синоптик.

Ранее климатолог Алексей Кокорин заявил, что к концу XXI века летом в Москве прогнозируется повышение средней температуры примерно на 3–4 градуса. При этом число осадков останется таким же или немного уменьшится. Кроме того, эксперт уточнил, что засушливые и дождливые периоды будут чередоваться друг с другом.