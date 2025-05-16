Синоптик: Май может показать антирекорд по температуре в Москве

В отличие от теплой зимы и аномально жаркого апреля май может установить в Москве антирекорд. По словам главы прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, майская температура в столице будет ниже среднеклиматической.

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— Сильного тепла, сходного с тем, что москвичи испытывали на себе в апреле, пока не предвидится. Майская температура впервые за много месяцев может оказаться ниже климатической нормы, — объяснил эксперт.

Синоптик подчеркнул, что до конца мая столбик термометра вряд ли поднимется до 25 градусов тепла, сообщает Aif.ru.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что ночь 14 на 15 мая была последней холодной, а дальше придет тепло.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал скорые майские грозы в Москве. По его словам, сейчас складываются все условия для грозовой деятельности.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что похолодание вновь вернется в Москву в последней декаде мая. Прогноз эксперта также подтвердил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, в столичном регионе ожидается чередование потепления и похолодания.