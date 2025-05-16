В Москве акция "День без турникетов" пройдет с 26 по 31 мая

Акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 26 по 31 мая. Регистрация на участие открыта на сайте мероприятия, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Горожане и туристы познакомятся с работой более чем 130 столичных компаний, фабрик и технопарков. Например, гости телецентра увидят процесс создания таких передач, как "Спокойной ночи, малыши!" и "Прогноз погоды", а посетителям банка расскажут о программе стажировок. К проекту также присоединится почти 20 предприятий - участников Московской недели интерьера и дизайна", - рассказала Сергунина, слова которой приводит пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Она отметила, что около 30 организаций присоединилось к акции впервые. Среди них - разработчик программного обеспечения, предприятие, выпускающее оборудование для трансформаторных подстанций, и завод по ремонту деталей.

В пресс-службе добавил, что гости смогут смастерить миниатюры из дерева для декора своего дома на предприятии по производству мебели. На фабрике цифровой печати покажут, как переносится рисунок на натуральные и синтетические ткани. В студии звукового постпродакшена посетители смогут узнать, как фильм готовят к прокату после съемок, где записываются фоновые шумы и спецэффекты и на каком этапе накладывается музыкальное сопровождение. В ИТ-компании встречу посвятят ключевым принципам работы с искусственным интеллектом, карьерным возможностям и историям успеха сотрудников.

Также для гостей запланировали дегустацию фирменных продуктов на пищевом предприятии и проведение экскурсий в высокотехнологичных компаниях-резидентах одного из столичных технопарков.

Акция "День без турникетов" проходит в Москве с 2012 года.