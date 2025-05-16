Собянин рассказал, как в Москве заботятся о пациентах с заболеваниями почек

Современное оборудование, мультидисциплинарные бригады врачей, дистанционные консультации и доступ к заместительной почечной терапии. О модернизации нефрологической службы московского здравоохранения рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин.

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В столице два года назад сформировали сеть специализированных центров, где лечат заболевания почек. Там оказывают полный спектр услуг: от первичного приёма до высокотехнологичной помощи. В настоящее время действуют четыре таких центра: на базе многопрофильных клиник имени Юдина, Ерамишанцева, научно-клинического центра имени Боткина и 52-й больницы.