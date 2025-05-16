В Москве ведётся строительство нового ЖК по реновации в Люблино

В Москве построят новый жилой комплекс на Краснодарской улице в районе Люблино (ЮВАО) в рамках программы реновации.

Проект предусматривает три отдельно стоящих корпуса с подземным паркингом, пишет НСН.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, ЖК площадью около 55 тыс. кв. м рассчитан на 524 квартиры. Из них десять приспособят для маломобильных жильцов.

Строители уже возводят надземную часть дома.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовало строительство нового жилого комплекса по программе реновации в районе Щукино (СЗАО).