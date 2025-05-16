На востоке столицы началось благоустройство Щелковского шоссе

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства Щелковского шоссе и ряда улиц на востоке столицы, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

© Mos.ru

«В этом году проводим масштабные мероприятия по благоустройству Щелковского шоссе. Задачи — улучшить доступность транспортных объектов: Центрального автовокзала, станций метро и МЦК, Восточного вокзала, а прилегающие к шоссе территории сделать привлекательнее. В границы работ, кроме самой магистрали, вошли Большая Черкизовская и Краснопрудная улицы», — отметил Петр Бирюков.

Проект разделен на три основных участка: улицу Краснопрудную от Комсомольской площади до Третьего транспортного кольца, улицу Большую Черкизовскую и Щелковское шоссе от Северо-Восточной хорды до МКАД. Это позволит проводить работы поэтапно и не перекрывать движение полностью.

В ходе работ воздушные кабельные линии уберут под землю, чтобы улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Там, где это необходимо, отремонтируют существующие сети водостока и проложат дополнительные. Для комфортного передвижения пешеходов локально расширят пешеходные зоны — их общая площадь превысит 79 тысяч квадратных метров. На проезжей части обновят около 460 тысяч квадратных метров асфальта.

На Краснопрудной и Большой Черкизовской улицах, где проходят трамвайные линии, отремонтируют существующие приподнятые платформы и заменят старые остановочные павильоны. Для пассажиров общественного транспорта на всей территории благоустройства поменяют семь павильонов и дополнительно установят два остановочных флага.

Вдоль всей магистрали появится 38 фонарей с энергоэффективными светильниками, нерегулируемые переходы оснастят опорами контрастного освещения.

Обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства — озеленение. Вдоль магистрали планируется высадить около 600 взрослых деревьев и разбить свыше 120 тысяч квадратных метров газона.

Ранее о планах по благоустройству вылетных магистралей в 2025 году рассказал Сергей Собянин.

Оперативно узнавайте главные новости в официальном телеграм-канале города Москвы.