Более пяти тысяч юных москвичей проверили свои знания на Арктическом диктанте

Более пяти тысяч школьников и студентов колледжей приняли участие в Арктическом диктанте, который стал первым этапом отбора в Большую арктическую экспедицию. Они ответили на 30 вопросов о географии, а также об истории, экологии и экономическом значении Крайнего Севера.

© Пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы

«В этом году Большая арктическая экспедиция пройдет в пятый раз и будет приурочена к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Участники отправятся на мыс Челюскин, где проведут исследования и благоустроят мемориальный комплекс. Перед этим ребятам предстоит пройти отбор из нескольких этапов: тестирования, практических испытаний и учебно-тренировочных сборов», — рассказали в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

Вторым испытанием для будущих полярников станет приключенческая игра «Герои Арктики». Финальный этап — учебно-тренировочные сборы на Большой Валдайской тропе, во время которых предстоит пройти пеший маршрут протяженностью 59 километров.

На крайнюю северную точку Евразии — мыс Челюскин отправятся 14 юных москвичей. Они займутся благоустройством территории мемориального кладбища летчиков и зимовщиков, а также проведут научные исследования: изучат арктические мхи, лишайники и флору моря Лаптевых.

Большая арктическая экспедиция пройдет в конце июля — начале августа. Она продлится около двух недель. Мероприятие организуют при поддержке столичного Департамента образования и науки. Поход на Крайний Север возглавит известный полярный путешественник, директор центра дополнительного образования «Лаборатория путешествий» Матвей Шпаро. Среди его рекордов — первый в мире поход на лыжах до Северного полюса полярной ночью.

Большую арктическую экспедицию проводят для столичных школьников и студентов колледжей с 2018 года. В рамках отборочных этапов для них организуют квизы, конкурсы, городские квесты, лекции и встречи с полярниками.

В прошлом году школьники и студенты колледжей из Москвы впервые отправились с экспедицией в Антарктиду.

На самом южном материке Земли ребята находились 11 дней. Школьники выполняли задания российских научно-исследовательских институтов, а студенты поддерживали жизнедеятельность экспедиции: заботились о передвижном жилом модуле, готовили еду и отвечали за связь.

В Москве туризмом занимаются около 80 тысяч школьников и студентов колледжей — это каждый 20-й ученик. За последний год ребята совершили почти 300 походов. Они поднимались на Казбек, горы Тянь-Шаня и Северной Осетии, переправлялись через горные реки Алтая и преодолевали сложные маршруты на Камчатке.

Участие школьников в творческих мероприятиях в рамках дополнительного образования способствует развитию разносторонних креативных способностей и навыков и соответствует задачам проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети».

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