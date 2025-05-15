В столичном метро проведут испытания поезда «Москва-2026»

В конце 2025 года в столичном метро начнутся испытания нового поезда «Москва-2026», которые уже в следующем году может выйти на линии. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» рассказал глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«Мы уже сегодня разрабатываем поезд «Москва-2026», который придет на испытания, надеемся, в конце этого года и уже полноценно будет выходить на линию где-то во второй половине 2026 года», — сообщил заместитель мэра.

Кроме того, в ближайшие годы в метрополитене могут появиться первые беспилотные поезда, добавил Ликсутов.

В декабре мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о планах ввести в эксплуатацию Рублево-Архангельскую линию метро в 2026-2027 году и Бирюлевскую линию метро в 2030 году. По его словам, к этому времени доля новых вагонов в столичной подземке увеличится с нынешних 75% до 90%.