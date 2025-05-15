Назван срок возвращения тепла в Москву

Погода в Москве меняется ежедневно, однако температуры по-прежнему далеки от майских. Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что сегодняшняя ночь будет последней холодной, а дальше придет тепло.

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— В Москве заморозки прекращаются, но будет все равно прохладно — ниже нормы на 7 градусов. С четверга температура войдет в климатическую норму. Она будет в пределах плюс 17–20 градусов, ночью — 5–9 градусов, — сказал он.

По словам специалиста, на юго-востоке Москвы температура будет варьироваться от 19 до 21 градуса тепла, а возможно и выше — до 23 градусов. Прогнозируют южный ветер, поскольку фронт будет смещаться на север, сообщает «Радио 1».

В конце текущей недели синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал ощутимое потепление в столичном регионе, которое будет связано с влиянием теплого сектора циклона. На этом фоне в ночные часы больше не предвидится заморозков. Подробный прогноз погоды до конца недели — в материале «ВМ».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал скорые майские грозы в Москве. По его словам, сейчас складываются все условия для грозовой деятельности.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что похолодание вновь вернется в Москву в последней декаде мая. Прогноз эксперта также подтвердил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, в столичном регионе ожидается чередование потепления и похолодания.