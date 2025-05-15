Музеи Московского Кремля перешли на летний режим работы

Музеи Московского Кремля переходят на летний режим работы с 15 мая.

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Жители и гости Москвы могут посетить архитектурный ансамбль Соборной площади и выставку "Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае" с 09:30 до 18:00. Побывать в Оружейной палате можно с 10:00 до 18:00.

Кассы будут работать с 09:00 до 17:00, сообщили в телеграм-канале музеев.

Ранее сообщалось, что "Аптекарский огород" перешел на летний режим работы с 1 мая. Он открыт с 10:00 до 21:00. В ботсаде рассказали, что до лета посетители могут побывать на весеннем фестивале цветов.

Кроме того, в рамках подготовки к летнему сезону в вестибюлях станций метрополитена и МЦК сняты вторые двери.