Вильфанд рассказал, когда москвичи услышат первую грозу

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал скорые майские грозы в Москве. По его словам, сейчас складываются все условия для грозовой деятельности.

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В пятницу, 16 мая, гроза и гром будут местами. После повышения температуры ожидаются кратковременные дожди, а также неустойчивость в атмосфере, что тоже способствует грозе.

— Конечно, пока очень холодная погода в Москве наблюдалась, и вот 16-го уже температура будет постепенно приближаться к норме. Но она будет еще на 1 градус ниже нормы. А вот уже 17-го и 18-го температура будет близка к многолетним значениям. Уже 16-го числа нас ждет вполне майская погода. До сих пор она была апрельской, — указал синоптик.

Вильфанд добавил, что на этой неделе в Москве ночью прогнозируют 3-5 градусов тепла, а в Подмосковье — около нуля, сообщает Life.ru.

«Желтый» уровень погодной опасности вводится в Москве с 12:00 до 16:00 в пятницу, 16 мая, из-за прогнозируемой грозы с дождем и сильного ветра с порывами до 16 метров в секунду.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что похолодание вновь вернется в Москву в последней декаде мая. Прогноз эксперта также подтвердил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, в столичном регионе ожидается чередование потепления и похолодания.