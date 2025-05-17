Московский метрополитен отмечает 90-летие

На станции метро «Комсомольская» кольцевой линии московской подземки стартовал парад поездов, приуроченный к 90-летия метро города. Об этом в субботу, 17 мая, рассказали в РИА Новости.

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Перед самым началом мероприятия академический хор Московского метрополитена выступил с несколькими композициями, посвященными метро.

Всего в параде участвуют восемь составов из разных поколений — ретропоезд «Сокольники», «Номерной», «Точка шесть», «Русич», «Ока», «Баклажан», «Москва», «Москва-2020» и «Москва 2024».

Любой желающий сможет прокатиться на легендарных составах в субботу и воскресенье с 09.00 до 20.00.

В этом году столичное метро отмечает свой юбилей. Первые станции открылись в столице 15 мая 1935 года, передают в информагентстве.

К 90-летию Московского метрополитена власти города тематически украсили вестибюли двух станций. «Кропоткинскую» украсили 32 шарами и цифрой 90 в честь юбилея, а «Арбатскую» превратили в праздничный торт со свечами и цифрой 90.

Кроме того, 15 мая мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников и ветеранов Московского метрополитена с 90-летием подземки.