Синоптик рассказала, каким будет начало лета в Москве

По предварительным данным, июнь в Москве не будет жарким, но и уровень осадков ожидается ниже нормы, рассказала в беседе с RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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«Модели зарубежных центров дают некоторое представление о предстоящем июне. Практически все модели дают положительную аномалию температуры на начало лето. Но аномалия невелика — в среднем +1 °С», — рассказала она.

По её словам, такую аномалию «мы даже не ощутим».

«Когда крупная аномалия — всё понятно. Можно говорить о жаркой погоде. Если средняя температура в Москве в июне +17 °С, то при данной аномалии будет в среднем +18 °С. Не так уж много», — отметила синоптик.

А вот что касается осадков, с большой вероятностью будет их дефицит, продолжила Позднякова.

«В среднем в июне выпадает 77 мм осадков. А прогнозируется 65—70 мм», — подытожила она.

Ранее синоптик Александр Ильин сообщил, что пик текущего тепла в столичном регионе можно ожидать с пятницы до воскресенья.