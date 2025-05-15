Синоптик рассказала, каким будет начало лета в Москве

Синоптик Позднякова рассказала, каким будет начало лета в Москве
По предварительным данным, июнь в Москве не будет жарким, но и уровень осадков ожидается ниже нормы, рассказала в беседе с RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Модели зарубежных центров дают некоторое представление о предстоящем июне. Практически все модели дают положительную аномалию температуры на начало лето. Но аномалия невелика — в среднем +1 °С», — рассказала она.
По её словам, такую аномалию «мы даже не ощутим».
«Когда крупная аномалия — всё понятно. Можно говорить о жаркой погоде. Если средняя температура в Москве в июне +17 °С, то при данной аномалии будет в среднем +18 °С. Не так уж много», — отметила синоптик.
А вот что касается осадков, с большой вероятностью будет их дефицит, продолжила Позднякова.
«В среднем в июне выпадает 77 мм осадков. А прогнозируется 65—70 мм», — подытожила она.
Ранее синоптик Александр Ильин сообщил, что пик текущего тепла в столичном регионе можно ожидать с пятницы до воскресенья.