Синоптик рассказал, когда в Москве прогремят первые грозы

В пятницу, 16 мая, в Москве могут прогреметь первые майские грозы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

© Вечерняя Москва

Он отметил, что основной атмосферный фронт с грозами придется на западные районы Московской области.

— Дожди с грозами, с большей вероятностью, накроют Можайский район и Волоколамский район. А вот в самой Москве и в других районах Московской области кратковременные дожди с вероятностью гроз пройдут лишь местами. При этом порывы ветра при грозах достигнут 12–17 метров в секунду, — предупредил Ильин.

Такие погодные условия в черте города будут связаны с прогревом воздуха до плюс 20 градусов, объяснил метеоролог.

Между тем в конце текущей недели синоптик спрогнозировал ощутимое потепление в столичном регионе, которое будет связано с влиянием теплого сектора циклона. На этом фоне в ночные часы больше не предвидится заморозков.

Также продолжается высадка рассады на дачах и огородах. Какие культуры стоит пересаживать в мае, рассказала садовод Надежда Кашнова.