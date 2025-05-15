Современное деловое пространство создадут вблизи Восточного вокзала по программе КРТ

Участки в районах Преображенское и Богородское реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения подготовлен городом и опубликован на сайте Правительства Москвы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«На востоке столицы подлежат реорганизации два участка общей площадью 6,86 гектара, которые входят в один проект КРТ. Здесь планируется создать современное деловое пространство. Инвестиции в развитие площадок составят 13,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 565,3 миллиона рублей. Благодаря реализации проекта появится свыше 1,1 тысячи рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Участки обладают высокой транспортной доступностью. Они расположены рядом с Московским центральным кольцом (МЦК), а в шаговой доступности находится Восточный железнодорожный вокзал и станция Локомотив МЦК.

«По проекту на участках возведут общественно-деловой и досуговый центры с паркингами. Внутри планируется разместить магазины, кафе, рестораны, отделения банков, а также фитнес-центр. Для улучшения транспортной доступности территории появится улица местного значения. Она пройдет от Тюменского до проектируемого проезда вдоль Московского центрального кольца. Всю территорию благоустроят и озеленят», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Программа комплексного развития территорий направлена на создание многофункциональных городских кварталов. На месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находится 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров. Эта работа ведется по поручению Сергея Собянина.

Оперативно узнавайте главные новости в официальном телеграм-канале города Москвы.