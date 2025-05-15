Новый газорегуляторный пункт появится на севере Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по возведению нового газорегуляторного пункта (ГРП) «Лазаревский» на севере столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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«В городе ведется планомерная работа по модернизации газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Кроме того, строим новые пункты для обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения жилых домов и промышленных предприятий. Такой объект скоро появится в Северном административном округе», – сказал Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что ГРП «Лазаревский» станет ключевым звеном для обеспечения газоснабжения жилых домов, промышленных и коммунальных предприятий районов Куркино (СЗАО) и Молжаниновский (САО), потребителей городского округа Химки.

«Пропускная способность нового пункта составит 45 тыс. куб. м в час, что даст возможность увеличить число подключений. Он изготовлен из российских составляющих на собственном производстве АО «Мосгаз». Оборудование имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует требованиям безопасности», – добавил Бирюков.

Все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами. Параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что модернизация и строительство новых ГРП позволит обеспечить качественное газоснабжение и повысить уровень цифровизации газораспределительной системы.