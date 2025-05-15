Собянин: строительство ж/д путепровода на северо-востоке Москвы завершится в 2025 году

Строительство железнодорожного путепровода, который связывает Костромскую улицу и Юрловский проезд на северо-востоке Москвы, завершится в текущем году. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра работ на объекте.

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"За счет целого ряда локальных мероприятий, новых проездов, реконструкции улиц и путепровода через железную дорогу создаем, по сути дела, дублер Алтуфьевского шоссе, что, конечно, разгрузит эту трассу и улучшит транспортную ситуацию для 400 тысяч москвичей. Объект, который, казалось бы, локальный, на самом деле очень важный и нужный", – отметил мэр столицы.

В свою очередь, председатель совета директоров ГК "ЕКС" Максим Крылов указал, что путепровод можно будет запустить уже в октябре. По его словам, в настоящее время в работах задействованы 250 человек и свыше 30 единиц техники. Строительство идет в круглосуточном режиме.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, путепровод будет иметь четыре полосы, а его длина составит 135 метров. Он возводится над путями Медведковской грузовой ветки. Проект также предполагает строительство и реконструкцию 3,3 километра дорог. Для пешеходов там появится и подземный переход. На сегодняшний день готовность объекта оценивается в 36%.

Кроме того, специалисты строят дорогу-связку длиной около километра между Юрловским проездом и улицей Сельскохозяйственной. Работы планируется завершить в следующем году.

В частности, с 2011 года за счет городского бюджета было возведено и реконструировано 26 путепроводов, которые проходят через железнодорожные пути. В общей сложности в 2025–2027 годы будет построено 265,5 километра дорог, 50 искусственных сооружений и 51 пешеходный переход.

Ранее Собянин рассказал о строительстве моста-паруса через Москву-реку. Он свяжет район Филевский Парк с Северо-Западной хордой. Вместе с новой переправой будет организован маршрут в Хорошёво-Мнёвники, благодаря чему улучшится транспортная доступность строящегося кластера в Мнёвниковской пойме и территории ГКНПЦ имени М. В. Хруничева.