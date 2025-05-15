Рельсовый каркас Москвы увеличился в 2,4 раза за последние 15 лет

За последние 15 лет рельсовый каркас Москвы увеличился в 2,4 раза. Об этом в эфире телеканала «Москва 24» сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«15 лет метро развивается такими темпами, которыми не развивалось никогда, даже в советское время, когда был пик метростроения. Если взять весь рельсовый каркас Москвы, то за последние 15 лет он вырос в 2,4 раза», – сказал Ликсутов.

Московскому метрополитену 15 мая исполнилось 90 лет. Как ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, в настоящее время столичный метрополитен включает 302 станции и 16 линий протяженностью более 550 км.