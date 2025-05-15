На станцию метро "Таганская" вернули барельеф со Сталиным

Исторический барельеф, посвященный победе в Великой Отечественной войне, на котором изображен Иосиф Сталин, открылся в переходе между станциями метро "Таганская" Кольцевой и Таганско-Краснопресненской линии, передает корреспондент ТАСС.

Ранее в Telegram-канале департамента транспорта Москвы сообщали, что исторический барельеф, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, до 1966 года располагался в торце станции "Таганская" Кольцевой линии метро. Во время строительства пересадки на Таганско-Краснопресненскую линию барельеф был утрачен.

Специалисты воссоздали композицию по архивным фотографиям и документам.