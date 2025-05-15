В кофейнях Москвы появились оформленные к юбилею метро стаканчики

Празднично оформленные стаканчики появились в столичных кофейнях к 90-летию Московского метрополитена. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

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"Дизайн создали специально к юбилею, как напоминание о том, что метро - это история, атмосфера и любовь миллионов пассажиров. Как получить стаканчики? Нужно купить с собой любой горячий напиток объемом 300 мл в одной из 50 точек <...> у входов в метро, в переходах, на вокзалах, на станциях МЦД. <…> Акция действует до 15 июня 2025 года", - значится в сообщении.

15 мая 1935 года Московский метрополитен впервые открыл свои двери для пассажиров. Поезда начали курсировать от станции "Сокольники" до станции "Парк культуры" с ответвлением до станции "Смоленская". В честь 90-летия с 15 по 18 мая Московский метрополитен проведет масштабную программу праздничных мероприятий.