Сергей Собянин рассказал о развитии метро Москвы к 90-летию подземки

Московскому метрополитену исполнилось 90 лет — с момента запуска первой линии от «Сокольников» до «Парка культуры» метро стало символом столицы, памятником архитектуры и важнейшим элементом городской жизни. Развитие подземки не прекращалось даже в годы Великой Отечественной войны и продолжается до сих пор. Об этом в четверг, 15 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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С 2010 года московский транспорт начал меняться: в приоритет было поставлено развитие метрополитена как основы городской транспортной системы. Основной задачей стало обеспечение большинства районов Москвы надежным рельсовым сообщением. Параллельно метро интегрировали с наземным и пригородным транспортом, особенно после расширения города в 2012 году.

Были реализованы масштабные проекты: создано МЦК, объединившее районы вне центра, и запущены Московские центральные диаметры, которые сегодня перевозят до полутора миллионов человек в будни. В 2023 году открылась Большая кольцевая линия — крупнейшее метрокольцо в мире, заметно сократившее время в пути для миллионов москвичей.

За последние 15 лет сеть метро выросла более чем в полтора раза — с 182 до 302 станций, а более 90 процентов жителей теперь живут рядом с подземкой. Обновлен и подвижной состав: закуплено около пяти тысяч новых вагонов, и до 2027 года планируется приобрести еще 700, включая полное обновление поездов на Замоскворецкой линии, передает сайт Московского метро.

Столичный глава также назвал московское метро символом надежности, безопасности и стабильности. Он отметил, что около 50 станций признаны объектами культурного наследия России, каждая из них уникальна. А в строительстве участвовали выдающиеся советские и российские архитекторы.