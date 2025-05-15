Весенний велофестиваль впервые пройдет в Москве в двух форматах

Весенний велофестиваль пройдет в Москве впервые в двух форматах. Онлайн-мероприятие стартует в 15:00 17 мая.

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В прошлом году к велофестивалям столицы присоединились более 150 тысяч участников. В 2025-м, если велосипедист не сможет принять участие в мероприятии лично, он получит возможность прокатиться в виртуальной реальности.

Онлайн-велофестиваль состоится на оцифрованной копии Садового кольца при поддержке инновационного стартапа Wattattack. Данные с тренажера будут синхронизироваться с виртуальным аватаром участника.

Чтобы принять участие в дистанционном формате, необходимо пройти регистрацию на сайте стартапа и подтвердить свой email. После этого нужно скачать приложение на компьютер или смартфон и ознакомиться с требованиями к оборудованию.

В традиционном формате велофестиваль начнется в тот же день в 13:30 на Зубовской улице. В стартовом городке для гостей проведут развлекательную программу.

Кроме того, для участников Весеннего велофестиваля будет действовать специальный тариф на прокат. Он предполагает аренду на 4 часа за 899 рублей. После этого поминутная тарификация будет стоить 6 рублей. Пакет будет действовать 7 дней с момента оплаты или до исчерпания 4 часов. Арендовать велосипеды можно будет на входе в стартовый городок на Зубовской площади.