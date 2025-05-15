В Москве выберут лучшие эскизы для арт-объектов на Страстном бульваре

В Москве начался прием заявок на участие в открытом арт-конкурсе «Московское лето». Представить свое видение летнего сезона в столице предлагают художникам, дизайнерам, иллюстраторам, студентам творческих вузов и авторам, работающим с цифровыми инструментами.

© Пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

Конкурс пройдет в рамках проекта «Лето в Москве». В нем могут принять участие как опытные мастера, так и молодые авторы. Эскизы победителей перенесут на арт-объекты на Страстном бульваре, а их авторы получат денежный приз.

В своих эскизах участники ответят на вопрос о том, что для них значит лето в столице. Это может быть шум трамваев, уличные музыканты, вечернее небо, свет фонарей, прохлада фонтанов в парках или цветы на балконах. Через атмосферу движения, тепла и свободы авторы могут выразить свой взгляд на столичную повседневность.

На выбор предлагаются три типа объектов: композиция из трех декоративных шаров, уличная арка и торшер.

Чтобы стать участником, необходимо выбрать объект, скачать техническое задание, подготовить авторский эскиз и краткое описание (до тысячи знаков), соблюдая заданную тематику и цветовую палитру, и заполнить заявку.

Каждый участник может подать максимум три заявки — по одной на каждый объект. Жюри выберет 18 финалистов: пять арок, пять композиций из трех шаров и восемь торшеров. Работы из шорт-листа конкурса воплотят в жизнь на Страстном бульваре. Они станут частью летнего художественного оформления Москвы. После размещения объектов жюри определит трех победителей конкурса — по одному для каждой категории.

Работы, созданные с использованием искусственного интеллекта, могут попасть в число финалистов, но не будут участвовать в розыгрыше трех главных призов.

Финалистов конкурса в категории «Арка» выберут 31 мая, в остальных — 11 июня. Трех главных победителей объявят до 1 августа.

С 1 по 10 июня разместят арки, с 11 по 30 июня — композиции из шаров и торшеров. Объекты будут находиться на территории Страстного бульвара до 10 сентября.

Конкурс «Московское лето» — это возможность для авторов не только проявить себя, но и внести вклад в культурный облик столицы, сделав ее пространство более живым, выразительным и близким горожанам, передает официальный сайт мэра Москвы.