В Москве на фасаде вестибюля станции метро "Лубянка" покажут световое шоу

Свето-проекционное представление будут показывать на фасаде вестибюля станции "Лубянка" Сокольнической линии Московского метрополитена с 15 по 22 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

© Mos.ru

"[Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности] Максим Ликсутов сообщил, что в честь 90-летия Московского метрополитена на фасаде здания будут показывать уникальное свето-проекционное представление. Когда: 15-22 мая включительно с 19:00 до 23:00. Где: фасад вестибюля станции "Лубянка" (выход №10)", - значится в сообщении.

Отмечается, что в рамках представления москвичи и гости столицы увидят эволюцию подвижного состава и билетной системы, чертежи метро, современные и исторические станции: путевые стены станции "Румянцево", которые выполнили в стиле Мондриана; объемные статуи станции "Площадь Революции"; мозаичные потолочные панно станции "Комсомольская"; стеклянные витражи "Новослободской"; силуэты спортсменов на станции "ЦСКА".

15 мая 1935 года Московский метрополитен впервые открыл свои двери для пассажиров. Поезда начали курсировать от станции "Сокольники" до станции "Парк культуры" с ответвлением до станции "Смоленская". В честь 90-летия с 15 по 18 мая Московский метрополитен проводит масштабную программу праздничных мероприятий.