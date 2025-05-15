Володин поздравил коллектив Московского метрополитена с 90-летием

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил коллектив и ветеранов с 90-летием Московского метрополитена, отметив его надежность, удобство и доступность.

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"Поздравляю весь коллектив и ветеранов с 90-летием Московского метрополитена. Одно из крупнейших в мире, метро Москвы динамично развивается. Жители и гости столицы ценят его за надежность, удобство и доступность, ежедневно совершая миллионы поездок", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.

Он также подчеркнул, что специалисты разных профессий обеспечивают бесперебойную работу метрополитена, модернизируют подземную инфраструктуру, следят за эксплуатацией подвижного состава, а также повышают безопасность и комфорт пассажиров, внедряя современные технологии.