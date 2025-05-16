Минувшая ночь стала самой теплой с начала мая в Москве

Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой с начала месяца. Такие данные привел ведущий специалист центра погоды «Фобос Михаил Леус в своем телеграм-канале.

На базовой метеостанции на ВДНХ столбики термометров не опускались ниже плюс 10,4 градусов.

В ночь на 15 мая в столичном регионе наблюдались заморозки. Они были зафиксированы в восточной и южной частях региона. В Серебряных Прудах и Приокско-Террасном заповеднике температура опустилась до минус 0,9 градусов. Однако эти заморозки, по прогнозам, стали последними в текущем сезоне.

Ранее стало известно, что несколько районов Якутии накрыл мощный снегопад. Сугробы по колено застали местных жителей врасплох. Погодную аномалию связали с арктическими воздушными массами. В некоторых районах температуру прогнозировали не выше плюч четырех градусов.