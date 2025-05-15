Собянин поздравил работников столичной подземки с 90-летием метро

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников и ветеранов Московского метрополитена с 90-летием подземки.

По его словам, метро является не только быстрым, надежным и комфортным транспортом, но и бесценным памятником архитектуры, а также гордостью многих поколений москвичей.

Метрополитен растет в едином ритме с городом, помогая миллионам жителей успевать на важные встречи и возвращаться домой. Мэр отметил, что в вагонах метро люди назначают свидания, признаются в любви, читают книги, планируют будущее и даже рождают мечты, которые могут определять их жизнь.

С 2011 года в столице построено и реконструировано 123 станции, что сделало город ближе для жителей. Это лишь очередной этап в развитии лучшего транспорта в мире, говорится на портале личного блога Сергея Собянина.

До этого мэр столицы назвал московское метро символом надежности, безопасности и стабильности. Он отметил, что около 50 станций признаны объектами культурного наследия России, каждая из них уникальна. А в строительстве участвовали выдающиеся советские и российские архитекторы.