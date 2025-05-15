Оборот розничной торговли Москвы в первом квартале вырос на 3,2 процента

Оборот розничной торговли в Москве в январе — марте достиг почти двух триллионов рублей, что на 3,2 процента превысило показатель аналогичного периода 2024 года в сопоставимых ценах. Об этом сообщила Мария Багреева, заместитель Мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития.

© Mos.ru

«Основной вклад в рост внес непродовольственный сектор. Его обороты увеличились на 4,1 процента — до 934 миллиардов рублей. Наибольший рост показали магазины косметики и парфюмерии, цифровой техники, цветов, а также товаров для ремонта. Столичный торговый сектор успешно сочетает традиционные и цифровые каналы продаж, открывая как новые магазины формата “у дома”, так и развивая собственные сервисы онлайн-заказов и доставки. Это делает процесс покупок удобнее для горожан и способствует росту торговых оборотов», — отметила Мария Багреева.

Оборот продовольственных товаров в столице увеличился на 2,1 процента, достигнув 952 миллиардов рублей. Сектор рос во многом благодаря активному развитию сервисов доставки готовой еды и открытию кафетериев в магазинах.

В первом квартале 2025 года доля Москвы в общем объеме розничной торговли России составила 13,4 процента.

Рост покупательской активности отразился на посещаемости торговых центров города. В январе — марте трафик в них увеличился на один процент по сравнению с тем же периодом 2024 года и составил в среднем 267 человек в сутки на тысячу квадратных метров. Основной прирост обеспечили районные торговые центры площадью до 20 тысяч квадратных метров — из-за близости к дому люди посещают их активнее. Там трафик был выше на 6,8 процента, чем в первом квартале прошлого года.

Оперативно узнавайте главные новости в официальном телеграм-канале города Москвы.