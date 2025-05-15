Объекты старинной усадьбы в районе Якиманка признаны памятниками архитектуры

В столице признаны памятниками архитектуры главный дом усадьбы И. Т. Рахманова, Н. Л. Бухвостова, С. С. Сулимы, купцов Котовых первой половины XVIII – середины XIX века, здание конторы Софийского механического завода Г. И. Листа и фрагмент ограды со скульптурой "Кузнец и литейщик" конца XIX столетия. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

© пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Ансамбль построек усадьбы И. Т. Рахманова, Н. Л. Бухвостова, С. С. Сулимы, купцов Котовых – один из древнейших в районе Якиманка. История зданий началась в XVIII веке. Тогда на территории владения находились каменные палаты, которые затем стали основой главного дома усадьбы.

В XVIII–XIX веках ансамбль сменил несколько владельцев: от коллежского асессора Рахманова и капитана флота Бухвостова до купеческого семейства Котовых. Новый виток развития судьбы пришелся на 1872 год, когда владение и постройки купил немецкий промышленник Густав Лист, который начал там строительство новых производственных корпусов Софийского механического завода.

Сам Лист жил в главном доме усадьбы. Второй этаж он использовал в качестве квартиры, на первом же располагалась заводская контора.

Главный дом владелец изменил и перестроил. В результате облик здания получил черты ампира и стал более парадным.

Здание конторы машиностроительного завода возвели на территории усадьбы в 1875 году. В 1891–1892 годах по проекту архитектора Федора Мельгрена фасады получили новую отделку в стиле эклектики с отсылкой к формам гражданской архитектуры итальянского раннего Возрождения.

Сохранившийся фрагмент ограды с парадными воротами расположен между главным домом и конторой. В 1880-х годах он был перестроен по проекту Мельгрена. По сведениям историков, вскоре после этого на пилонах ворот установили скульптуры кузнеца и литейщика, выполненные методом литья из цинкового сплава.

Верхняя часть ворот и калитки украшены кованой решеткой с вертикальными пиками и ажурным гребнем, а нижние части створок выполнены глухими.

После революции 1917 года завод и усадебный дом были национализированы. В 2021 году проведена реставрация, в ходе которой специалисты, опираясь на архивные документы, восстановили первоначальную планировку, фасады и декор зданий. На пилонах ворот парадного входа вернулись подлинные статуи кузнеца и литейщика.

Ранее в столице еще три здания признали памятниками архитектуры. Ими оказались особняк Е. Ф. Лопатиной в Малом Каретном переулке, особняк А. В. Демидова на Садовой-Кудринской улице и особняк Н. В. Урусовой в Денежном переулке. Объекты включили в ЕГРОКН.