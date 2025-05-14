Москвичей ожидают аномальные дожди

Москву ожидает новая волна холодов и аномальные дожди. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

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По словам метеоролога, в пятницу, 16 мая, воздух в столице прогреется до плюс 15-плюс 20 градусов, а на выходных произойдет пик потепления — днем ожидается до 22 градусов тепла. Однако на следующей неделе вновь похолодает.

«Холодный фронт собьет наметившийся весенний порыв, и обрушит на столицу аномальные ливни, сопровождаемые вторжением очередной порции полярного воздуха», — рассказал Тишковец.

Он добавил, что до конца мая в Москве выпадет еще 60 процентов от месячной нормы осадков. Всего за месяц в столице выпадет в 1,5 раза больше дождей, чем положено.

Ранее в Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности из-за заморозков. Предупреждение будет действовать ночью 15 мая.